台南市15日起針對第一梯高齡長者(85歲以上、75歲以上且具原住民身分、75歲以上持重大傷病卡長者)施打疫苗，台南市長黃偉哲說，為方便長者施打疫苗，市府會個別發送接種通知，請長者接到通知後再到指定地點接種疫苗，不要自行前往，以免產生群聚。

衛生局長許以霖指出，明天起將開始服務台南市高齡長者施打疫苗，戶籍在外縣市但居住在台南市的長者，請主動跟居住所在地區公所連絡登記；另，75歲以上領有重大傷病卡長者，也請長輩先向所在地區公所連絡登記，市府會向健保局勾稽領有重大傷病卡長者的清單，因此75歲以上的重大傷病長輩不必擔心打不到疫苗，屆時都會主動通知。

民政局長姜淋煌說，針對這一梯已列冊長者，將由里幹事或里長個別發送接種通知單，提供疫苗施打時間與地點，並提醒長輩記得攜帶身分證、健保卡雙證件。

衛生局強調，台南市會主動通知符合資格者前來注射，避免民眾搶預約造成混亂情況，目前已請各區公所掌握轄區裡面可接種對象的名單，充足準備減少初期注射的混亂情形。