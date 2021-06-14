CNN報導，根據美國官員提供的文件，美國政府收到法國法馬通（Framatome）核能公司的警告與指控，認為廣東台山核電廠有核洩漏問題，而且為了規避，大陸核管部門提高了輻射檢測的接受限值。對此，美國花了一些時間評估這份檢舉，目前的結論則是「尚不屬於危機」。

台山核電廠位在珠江口以東，離澳門大約50公里。該電廠在建立初期，尋求法國合作與技術支援，採用歐洲壓水式反應爐（EPR)，該型反應爐正是由法國法馬通公司所設計與開發的，它的特點是有更大的功率，以台山核電廠為例，反應爐的運轉功率達到1650百萬瓦。

法國法馬通公司這一次向美國核管會提出的檢舉，則是說台山核電廠已經有核輻射的逸散，至於中國大陸核管單位的做法，則是把輻射安全值給拉高，使得台山電廠又在安全範圍內。

美國核管會在經過粗略的調查後，認為台山核電廠還不會對工廠作業員與附近居民嚴重的安全威脅。

消息人士稱，拜登政府已與法國政府、能源部專家討論了這一情況。美國官員說，美國也一直與中國大陸政府接觸，但接觸的程度尚不清楚。

美國政府拒絕解釋評估結果，但美國國家安全委員會、國務院和能源部的官員堅稱，如果大陸的民眾真的面臨風險，美國會根據現行的核事故相關的條約，要求大陸官方公佈全部的資料。

法馬通公司稱，大陸拉高的輻射安全限制，已經超過法國的核安全標準，但是各國的核電廠輻射標準各有高低，目前尚不清楚法國標準與美國標準差距如何。

台山核電廠已在自己的官網上發表聲明，稱該電廠及其周邊地區的環境輻射讀數都正常。聲明並說，2座核反應爐都在正常，其中2號機組最近完成了檢修，並且在 2021 年 6 月 10 日重新運轉並供電。「自投入商業運行以來，台山核電廠嚴格按照運行許可文件與技術運行規範在操作，兩台核機組各項運轉指標都達到安全法規和電廠技術規格。」