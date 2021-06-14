中國廣東台山核電廠傳出氣體外洩，法國原子能公司已就此事向美國政府示警。但中國廣核集團對此聲稱，台山核電廠及周邊環境經連續檢測指標正常，機組運行指標均滿足法規和技術規範要求。

綜合媒體報導，負責管理台山核電廠的中國廣核集團宣稱，台山核電廠1號機組目前處於滿功率運行狀態，2號機組按計劃完成大修，並於10日成功併網發電。

中國廣核集團聲稱，台山核電廠2台機組各項運行指標「均滿足核安全法規和電廠技術規範要求」。而連續監測環境數據顯示，「（台山）核電站及周邊環境指標正常」。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，美國政府上週正在評估一份關於台山核電廠氣體外洩的報告，因為持有電廠部分所有權的法國原子能公司（Framatome）警告，台山核電廠有「迫切的輻射威脅」。

法國原子能公司向美國能源部發信指出，中國安全當局放寬了台山核電廠外的輻射檢測合格標準，以避免關廠。

消息人士指出，雖然法國原子能公司示警，但美國政府認為這座核電廠的問題還不到「危機程度」，現況對核電廠員工及周邊民眾「尚未構成嚴重安全威脅」。但承認外洩量正在增加，需要密切監控。

報導提到，一家外國公司在合作的中國國營企業尚未承認問題前，就單方面向美國政府求援，仍然非比尋常。

據透露，美國國家安全會議（NSC）上週在監控狀況的同時也數度召開會議討論此事，而美國政府也曾與法國政府討論這一狀況，並請教美國能源部專家，還曾聯繫中國政府，但不清楚聯繫的程度。（編輯：邱國強）1100614