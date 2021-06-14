國產高端疫苗日前宣布二期解盲成功，已緊急向衛福部申請緊急授權（EUA）。但疫苗若上市，國人會想打嗎？入口網站《yahoo奇摩》近日對此發起網路民調，詢問網友「高端疫苗二期解盲成功，你會想打嗎？」截至14日投票截止，共有8萬人進行投票，其中有68%網友表示「不會」，24.1%網友表示「會」，另有7.9%的人表示「不知道和沒意見」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

美國FDA日前宣布除了最後一支Novavax疫苗，可獲得緊急授權(EUA)外，未來將不再對任何一家疫苗給予EUA，代表高端及聯亞兩支國產疫苗在取得美國EUA上面臨變數。衛福部長陳時中則說，國產疫苗或其他疫苗，WHO已積極推動疫苗免疫橋接計畫，或進行大規模的第三期，國產疫苗會依照這樣的方式來取得國際認證。

對於國產疫苗若上市，民眾施打意願，《yahoo奇摩》11日發起「高端疫苗二期解盲成功，你會想打高端疫苗嗎？」的網路民調，投票時間至14日截止，有51.1%網友表示「一定不會」、16.9%「可能不會」，傾向不打的人多達68%，10.5%表示「一定會」、13.6%「可能會」，傾向施打的人佔24.1%，另有7.9%的人表示「不知道/沒意見」。

此外，民調也詢問對「國產疫苗通過國際認證有沒有信心？」，則是有48.8%的網友「完全沒信心」、22.0%「不太有信心」、13.2%「還算有信心」、8%「非常有信心」，另有8.0%的人表示「不知道/沒意見」。