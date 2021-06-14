名模林志玲與老公AKIRA結婚二週年，在社群上與紛絲朋友們分享心情，她表示：「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程。」雖然林志玲目前人居住在日本，但面對台灣疫情嚴峻，希望能為台灣付出，同時趁著端午假期，當起吃貨享受台灣粽子，讓粉絲見識到原來林志玲吃美食也能如此優雅。

林志玲今（14 日）在臉書分享：「大家吃粽子了嗎？今年端午就把自己綁在家裡，減少外出哦！」畫面中林志玲將頭髮綁成辮子髮型，穿著粉紅色的上衣，在餐桌上食用粽子的畫面，只花了31秒將眼前的粽子給吃完，她坦言，真的非常想念台灣的食物。許多網友表示：「看妳吃覺得好好吃喔！」

林志玲人雖然在日本，依舊記得台灣過端午節節慶。（圖/林志玲)

面對台灣疫情嚴重，林志玲表示：「這段期間提升自己的免疫力很重要，我們一起加油！呼籲大家這段期間乖乖待在家不要出門，自主隔離自我管理，留在家就是保護好你自己也保護好我們的醫療體系，一起加油！」並透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈六座正壓檢疫亭給醫院，希望能為台灣，在疫情期間盡一份心力，一起度過這本土疫情。

令許多網友在底下留言表示：「第一次看到美女享受肉粽喔」、「美女吃粽子，看起來特別好吃」、「看見志玲姐姐的出現，心情變得好多多」、「多吃點！志玲姐姐有吃的空間」、「想跟志玲姐姐一起吃肉粽」、「姐，妳忘了加辣椒醬！」、「多吃點！志玲姐姐有吃的空間」