前兩天都當英雄的日職西武獅隊台灣好手吳念庭，今天在客場對廣島東洋鯉魚的跨聯盟交流戰，擔綱先發第4棒，再度發揮「得點圈之鬼」的氣魄，4局上敲出帶有1分打點的右外野安打，加上隊友中村剛也6局上高飛犧牲打送回超前分，終場西武3比2險勝。

吳念庭昨天在與中日龍隊3連戰最終戰，於第4局達成生涯百安里程碑，今天的比賽他再次「44如意」，連續第3場扛下第4棒重任，4局上在隊友金子侑司、森友哉上壘後，吳念庭和廣島先發投手薮田和樹糾纏了8球，為球隊貢獻帶有打點的安打，幫助西武在計分榜上開張。

雖然廣島隊4局下搶下2分超前，但西武5局上攻回追平分、6局上再進帳分數，最後9局下再由終結者平良海馬關門成功、帶走勝利，平良至今連33場無失分，將日職開幕連續無失分場次持續堆高。

吳念庭此役5打數、1安打、1打點，連續9場有安打，賽後打擊率來到2成93，西武隊最近7場比賽僅吞1敗，在中央聯盟戰績暫時墊底的廣島則是苦吞8連敗，台北時間明天傍晚5點，西武再度於客場和廣島進行跨聯盟交流戰第2場補賽。