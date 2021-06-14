甄子丹（左）、謝霆鋒出席《怒火》上海發布會。（英皇電影提供）

甄子丹憶起導演陳木勝不禁落淚。（英皇電影提供）

香港名導陳木勝去年8月因鼻咽癌病逝，享年58歲。他生前執導最後1部作品—警匪動作片《怒火》，將於7月30日在大陸和香港上映，13日上海發布記者會，2位男主角甄子丹和謝霆鋒，偕同片中演員麥亨利、楊天宇、喻亢出席，眾人看到空的導演椅後，都忍不住紅了眼眶。

發布會率先曝光《怒火》多個震撼場面，包括尖沙咀激烈槍戰及子丹霆鋒教堂終極對打等，子丹表示《怒火》是自己從影以來拍過最滿意的實戰動作片，霆鋒也坦言好久沒有打得這麽爽，更把本片列為自己十年內最滿意的一部電影，「我相信陳木勝導演一定會覺得非常驕傲！」

甄子丹感慨地說，陳木勝導演永遠充滿激情，一輩子都投入到電影裡：「導演對誰都很好，無論是成龍大哥，還是茶水阿姨，他都是笑容滿面。」謝霆鋒也直言：「陳木勝導演是我的恩師，我19歲就開始和導演拍《特警新人類》，我的桌上現在還放著陳木勝導演和我說過的一句話，『堅守信念』，每次吃飯都會看到這句話！」

甄子丹憶起陳木勝導演罹癌後的最後一段時光，曾打電話來跟他說：「從來沒有這麼痛，做了好幾次的化療，人瘦了，吃東西都吃不下！」但從電話裡傳來的聲音非常有精神，話題也從未離開過《怒火》，幾個月後再打來說癌病擴散了，一邊還熱情地討論這部片，甄子丹說：「他的腦子裡全是電影，從來沒有訴苦過！」

謝霆鋒也感傷表示：「陳木勝導演不僅是我眼中的導演，還是我的恩師。我跟他走過很多路，累積了很多的信任，才讓我願意為他的電影付出我的生命，用我的生命去賭那些鏡頭！現在他走了，我也不知道下一個有這樣緣份的導演是誰，但是這一部《怒火》，我夠膽說，你會看得出一個動作電影的典範。」

活動到了尾聲，工作人員搬出一張空的導演椅放在舞台中央，象徵著去年離世的陳木勝導演，這一幕讓甄子丹和謝霆鋒都沒能控制住自己的情緒，不禁轉過身背向舞台擦淚，合照時也雙眼通紅，讓現場大家難掩感動，共同緬懷這位香港殿堂級動作大導演。該片8月6日在台上映。