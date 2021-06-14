美國財經媒體CNBC報導指出，布蘭森(Richard Branson))的衛星發射新創公司維珍軌道(Virgin Orbit)將與前高盛合夥人洽談借殼上市的事宜，公司估值約30億美元。

維珍軌道是從太空旅行公司維珍銀河(Virgin Galactic)分拆出來的新創企業，布蘭森的公司維珍集團持有八成的股權，去年規畫私募時公司估值約10億美元。

根據消息人士透露，前高盛合夥人麥特森(George Mattson)領導的這家特殊目的收購公司(SPAC)是NextGen Acquisition II，該公司已與維珍軌道洽談合作，交易案未來幾周可望達成協議並對外宣布。

此一消息最早由天空新聞披露，CNBC進一步報導，針對洽談借殼上市事宜，維珍軌道拒絕回應。

維珍軌道於2020年5月首度發射衛星，有別於其他業者，維珍軌道採用的是空中發射，透過改裝的波音747客機將其火箭LauncherOne載運到約4萬5千英尺高空後再發射至太空。維珍軌道今年1月發射成功，本月稍晚將進行第二度試射。

除了維珍集團是維珍軌道的最大股東，阿布達比的財富主權基金Mubadala也持有小部份股權。

Next Gen II今年3月進行股票初次公開發行(IPO)，總共募集到3.5億美元，資金主要將用於擴展營運，公司執行長哈特(Dan Hart)去年10月受訪時曾表示，公司計畫籌募約1.5億美元的新資金。

布蘭森的維珍銀河同樣也是採取借殼的模式上市，該公司於2019年與投資大亨帕里哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)的SPAC合併後，成功掛牌。