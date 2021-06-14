國家文藝獎得主、有「台灣圖書館之母」之稱的建築師王秋華今（14）日下午過世，前高雄市立美術館館長謝佩霓、建築師阮慶岳皆在臉書公布這項消息，並悼念前輩風範。

王秋華是第一代華人女建築師代表人物，1925年生於北平，3歲時隨父親工作搬到南京，4歲搬到武昌，8歲再回到南京，1937年因中日戰爭，再搬到重慶。1946年自重慶中央大學建築工程系畢業後，赴美就讀西雅圖華盛頓大學建築系、哥倫比亞大學建築及都市設計研究所，師從古德曼（Percival Goodman）。在美期間曾任職古德曼事務所，並擔任合夥人。1979年來台定居。

王秋華在美國曾參與逾50座教堂建築工程，來台居住期間在建築教育上不遺餘力，並設計許多現代化圖書館，堪稱台灣圖書館建築的權威，作品強調美學與工藝必須建立在環境與人性的基礎上，中原大學張靜愚圖書館正是她的代表作之一。

去年出席國家文藝獎頒獎典禮現場時，王秋華曾表示，「做房子並不是了不起的事，要想問題在哪，想解決辦法，建築整件事都辛苦，但能做得好會覺得很高興。」