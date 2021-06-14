辣模雪碧（方祺媛）擁有豔麗外型、傲人E罩杯，向來尺度超大，有「情色教主」之稱，不時使用社群平台和粉絲互動，但今（14日）她透露，每天都會收到8個種類的私訊，讓她不堪其擾直呼：「心好累」。

雪碧在臉書整理出每天一起床總會看見的8類訊息，第一種直銷，總會打著一個禮拜回本的口號，可是她不喜歡叫人花錢加入什麼組織，認為大家賺錢都辛苦，不能只顧著自己回本；第二種則是包養，聲稱一個月見一次面就給她100萬，並保證是秘密交易，讓雪碧看了直翻白眼，心想「100萬我自己會賺」。

第三種是要求互相幫忙宣傳的帳號，雪碧就表示：「等你粉絲跟我一樣多再互宣」，第四種是想向她買原味內衣內褲的訊息，讓她內心不禁OS：「我寧願燒了也不給你。」接著還有遊戲賺錢po文、不熟想讓雪碧業配或是包準月入30萬以上的直播等等，最後一種則是露鳥照，讓雪碧每每看了只能嘆心累，直呼「我每天都很忙的好嗎？」

雖然每天收到這8類訊息，讓她十分無奈，幸好還有唯一讓她看到會開心的，就是工作相關訊息，像是賣東西查帳、想梗拍影片、修圖剪片等工作內容，也不忘偶爾跟姐妹聊天放鬆一下。