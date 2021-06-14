中央氣象局表示，明（15）日西南風影響，中南部地區有些不定時降雨，並非一整天大雨不停，有時晴時雨的感覺，周二起至下周日迎風面水氣抬升，中南部易降雨，且有較大雨勢。此外，梅雨滯留鋒下周一、二將重返台灣，恐帶來劇烈天氣及大量降雨的機率。

氣象局表示，今（14）日晚至明（15）日，台灣南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東半部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；未來一周西南風影響，中南部不定時降雨；天氣悶熱，留意山區熱對流。

明天(15日)西南風影響，帶來的水氣使得中南部地區有些不定時降雨，水氣一波一波，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區也有局部降雨；沒下雨時，天氣暖熱，各地高溫33至35度，雲多有下雨時，溫度會稍低個1、2度，雙北盆地區域、南投及花東縱谷地帶高溫有機會來到36度以上，台東有焚風發生的機率。

氣象專家吳德榮表示，梅雨季尚未結束，至於「梅雨滯留鋒」何時重返台灣附近徘徊？美國(GFS)模式模擬在下周一，歐洲(ECMWF)模式則模擬在下周二(22日)，有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。