新冠肺炎疫情嚴峻，高雄巿首波高齡長者新冠肺炎疫苗，15日起開放87歲以上長輩共3.1萬人接種，高雄阮綜合醫院於6月初就開始召募志願參與施打疫苗的團隊，目前累計已超過330名醫護職同仁報名參加，希望提供前來施打的高齡長輩最佳服務。

阮綜合醫院指出，他們6月初即召募志願參與施打疫苗團隊，目前累計已超過330名醫護職同仁報名參加，以原有疫苗團隊為種子，擴大編制實訓，不斷優化疫苗施打流程及方式，使前來接種的民眾能感到貼心與專業，為高雄「老大人」盡一份心力。

阮綜合醫院，開放87歲以上長輩施打疫苗首日，新團隊將接受成立來最大規模的出勤，目前已安排14組人力，每組8人至10人，疫苗團隊將參與3個場地的施打活動，全天動員超過100人次的人力，預訂全天為2000位民眾施打疫苗，希望的就是可以提早達到社區群體免疫的目標，為高雄盡一份心力。