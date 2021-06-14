端午連假防疫不鬆懈 北屯區公所景點疏導隊前往一德洋樓防疫疏導。（台中市政府提供）

避免端午連假人潮群聚形成防疫破口，台中市政府動員各區公所於轄區熱門景點、宮廟、步道及市場手持告示牌、大聲公呼籲民眾「端午宅在家，你我都安心」！避免疫情擴散，保護自己也保護他人。民政局長吳世瑋表示，各區公所端午連假防疫不鬆懈，前往各區熱門景點等處加強群聚疏導，盼民眾以具體行動共同支持辛苦的第一線防疫人員，一起團結對抗疫情。

吳世瑋指出，全國疫情3級警戒，台中主要觀光景點、自行車道重要節點、登山步道、藝文場館、公園綠地(含附屬運健設施、涼亭、兒童遊戲場等)、宗教場所等皆已公告暫停開放至6月28日止。

端午連假為進入3級警戒後首個連續假期，民眾皆自主宅在家過節，配合落實防疫政策，相關熱門景點均未出現人潮湧現情形，感謝民眾共體時艱，守護彼此健康，減少疫情傳播風險，一起度過困難時刻。

吳世瑋說，連假期間市府跨局處動員，同時結合志工，里長等共同合作宣導，前往北屯區民俗文物館、一德洋樓、西屯區中央公園、南屯區豐樂公園、西區審計新村、北區中山堂前廣場、豐原區中正公園市集、潭雅神綠園道、石岡區情人木橋、新社區香菇街、梧棲區三井購物廣場等，宣導場域逾百處，各據點都沒有發現遊客逗留，顯見民眾對防疫有高度的警戒程度，齊心抗疫守護家園。

民政局提醒，落實防疫措施為全體國人的責任，呼籲大家疫情期間減少社交集會，戶外社交群聚超過10人以上，市府將依《傳染病防治法》第67條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，請民眾務必配合防疫相關管制措施，減少非必要出行，做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，減少疫情傳播風險，一起度過困難時刻。