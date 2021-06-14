全球資管巨頭Azimut Group中國區總裁趙柏齡（Stefano Chao）近日表示，從2020年起，許多海外機構和個人投資者都提高對「A＋H」股的配置，甚至逐漸將大陸資本市場作為獨立項目進行配置。而Azimut Group在大中華市場的投資，有70％配置A股，30％配置港股。

趙柏齡在接受紅周刊採訪時表示，A股「慢牛」行情已開啟，看好大陸科技、醫藥相關類股的配置機會。而Azimut Group的產品配置策略重點在於，不投資市值在人民幣120億元以下的小型股。以及醫藥與科技類股是投資組合中的「最高」配置。

報導指出，從外資持有A股的口徑來看，外資可能基於白酒股輕資產、高現金流、高毛利率等一些行業特徵，重倉配置白酒股。但趙柏齡則認為，白酒行業不是核心行業，只有白酒業界前三大公司是核心資產，必須要放在投資組合中。因為這些白酒巨頭在指數中的權重比較高，所以從組合管理角度來看是必須要配置的，差別只在於要配置多少。

趙柏齡強調，不是說白酒行業不好，只是從行業對比來看，白酒行業有一些獨有的特點，可是長期而言，從Azimut Group看好未來有比較大的、全球性的發展機會的行業與企業來看，白酒企業很難在海外市場有大的發展，市場空間不夠大。例如大陸的冷氣及手機類龍頭，未來有機會獲得更多的全球市占率，但是白酒企業幾乎只仰賴大陸市場。