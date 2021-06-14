大陸知名民間智庫長城戰略諮詢發表最新報告指出，2021年第一季代表經濟新動能的大陸企業各級指數全面上升，總景氣指數年增22.4點達到153.1點，首次進入高景氣區間（150～200點），表明企業家對大陸經濟未來發展趨勢走俏信心高漲。

工人日報報導，長城戰略諮詢發表冪成長（呈幾次方的成長）企業景氣指數調查報告，調查對象為132家大陸國家高新技術企業、86家高成長企業，以及28家高價值企業（獨角獸或準獨角獸公司）。2021年第一季高成長企業、高價值企業、大型企業和小微企業的景氣指數均突破150點，而中型企業也達到149.7點直逼高景氣區間。

北京市長城企業戰略研究所副總經理王奮宇指出，觀察綜合指數調查結果，2021年第一季各企業自身經營狀況進一步走俏，市場占有率指數為152.4點，首次進入高景氣區間，且在四個經營類指數中躍居首位。報告顯示有22.3％的企業在總部以外的城市拓展經營業務。

另外，各企業自身創新活力，以及對創新創業熱度上升的信心水準大幅提升至歷史新高，企業新產品開發指數、行業技術創新指數、區域創新創業指數分別為162.1點、164.2點、166.1點，均進入高景氣區間。逾六成企業在第一季推出新產品或新業務，超過四成企業有新的產學研究合作專案。