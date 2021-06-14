持台中市敬老愛心卡單趟可抵扣85點。（台中市政府提供）

台中市64處「疫苗快打站」，將於15日同步啟用，優先開放85歲以上長者接種，台中市政府交通局呼籲，年長者外出施打疫苗可多利用台中市計程車，持台中市敬老愛心卡單趟可抵扣85點，目前參與服務車隊共有8家、超過4300輛車；另外，若是身心障礙者及搭乘輪椅乘客等行動不便民眾，也可使用台中市通用計程車，讓外出施打疫苗更方便。

交通局長葉昭甫說，持台中市敬老愛心卡搭乘計程車請先撥打電話預約，每趟次可抵扣85點，點數餘額不足支付車資將由敬老愛心卡儲值金額支付；若儲值金額也不足時，也可使用現金支付餘額；此外，敬老愛心卡限本人使用，每趟次車資僅能使用一張敬老愛心卡抵扣85元，其他卡片不得於同一趟次中使用補助。

葉昭甫指出，台中市已裝設敬老愛心卡的刷卡設備共有8家，包含大都會衛星車隊(55178手機直撥、04-4499178市話直播)、台灣大車隊(55688)、台中衛星車隊(04-22465555)、飛狗無線車隊(04-22878888)、怡美無線車隊(04-24366666)、國通無線車隊(04-23758383、0800-058383)、永隆無線(04-23751234、0800-053579)、中華大車隊(04-25311222)；民眾也可透過車隊APP叫車縮短等候時間。

葉昭甫強調，通用計程車設置輪椅區，目前有4家車隊提供24小時預約服務，並依台中市計程車公告費率跳表收費。民眾可直接撥打大都會車隊專線55178(手機)、04-4499178(市話)、台灣大車隊專線55688(手機)、04-40588888(市話)、中華大車隊專線0800-530999(市話)及國通車隊專線04-23758383(市話)，或是利用手機蘋果APP STORE或安卓GOOGLE PLAY下載愛接送APP，註冊後即可預約所需趟次。