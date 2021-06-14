六月正值畢業季節鳳凰花開的日子，但今年卻遇上台灣本土疫情升溫，第三級警戒持續至28日，不少學校都改為線上畢業典禮甚至停辦，正妹歌手鐘雅有感而發，希望透過歌聲獻給2021年沒有畢業典禮的畢業生們一點好的回憶，用新歌〈相遇之初〉期盼下次和同學們見面的機會，也互相抱著祝福的心意起許畢業快樂。

鐘雅在四月期間參與了嘉義大學舉辦的諸羅紀音樂祭在和年輕的同學們一起分享音樂的過程中，有感今年畢業季受到疫情干擾，學生們對於未來感到不安，特地將參與做詞的〈相遇之初〉這首歌重新錄製，希望畢業生們，在邁向新的旅行路途上，大家抱著互相祝福的心意，在疫情防疫的過程中，繼續堅定信念。隨著歲月流逝，未來也會明白2021年的「畢業典禮」是多麼榮耀的時刻，不會因為疫情的關係，少了畢業典禮的記憶，希望透過這首歌成為畢業的回憶。

鐘雅單飛後個人EP「到店行銷」賣出好成績。（MuCC藝能提供）

MuCC藝能的鐘雅，甫於今年初推出個人EP「回憶已成過去」。其間搭配在屏東「斜坡上音樂祭」及「南方大唱音樂祭」比賽成績優異的卡尼特樂團進行南北巡演，並且疫情控管下調整步調轉向知名直播平台直播以維持粉絲熱度。