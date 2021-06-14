新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，無法轉做外送的店家收入影響甚鉅，日前高雄瑞豐夜市傳出7月恐將熄燈，但臉書粉專「瑞豐夜市吃喝玩樂」卻在今（14）日貼文表示，明日將正常營業，還邀請民眾前來消費，只是全國防疫三級警戒未解，引來網友一陣痛罵。

粉專貼文指出，為了讓消費者安心，夜市已經全面消毒過，防疫措施通通到位，只要大家都戴好口罩保持距離，加上戶外空間，夜市還是一個好地方，也能逛得開心又保持健康，請大家來消費，文末強調「限外帶、禁止邊走邊吃」。

只是現階段疫情仍不樂觀，讓不少網友留言批評「還在三級欸，你們在智障什麼！？」、「腦子是進水？ 三級警戒不懂？」、「共體時艱很難嗎？」、「準備好6-30萬嗎？敢去的先準備好錢繳國庫」、「禁止邊走邊吃 你們有那個強制力阻止嗎？」，也有人標註市長陳其邁臉書，直言「目前還三級為什麼能開放？一個縣市不OK，全島得陪三級」。

高雄瑞豐夜市自5月17日配合防疫自主停業，5月29日曾宣布預計6月15日重新營業，夜市主委許新昌曾表示，因為疫情關係自主性歇業，一天虧30萬元，已經快撐不下去了，打算6月15日重新開張，7月免收攤商租金1個月共體時艱，但只會做到7月底，後續將不再向地主承租。

高市經發局長廖泰翔8日受訪指出，高市並未針對夜市下令停業，瑞豐夜市是自主性停業，而其他包含光華、自強夜市也是透過鼓勵消費者外帶營業，以市府立場希望整體上不要群聚，透過外帶方式把好吃餐點帶回去吃。