美國疫苗製造商諾瓦維克斯(Novavax)表示，研發的蛋白質次單位(protein subunit)疫苗，已完成第3期試驗，證實阻止新冠肺炎的感染非常有效，而且對變異型病毒也有足夠的效力。該公司表示，疫苗的總體有效率約為 90%，並且從初步的反饋來看，它是安全的。

美聯社報導，該公司表示，他們計劃在 9 月底之前在美國、歐洲和他地方尋求疫苗授權，屆時每月可生產多達 1 億劑。

儘管美國手頭上已有大量的新冠疫苗，但是全球仍然需要更多疫苗才能阻止疫情，Novavax所生產的疫苗易於儲存和運輸，因此對基建較落後的發展中國家，應可發揮重要的作用。

Novavax首席執行長史丹利·厄克 (Stanley Erck)說：「我們計畫，量產後的第1劑疫苗將用在中等收入國家或低收入國家，挽救當地的健康。」

根據美聯社資料，目前全球出現疫苗不均的現象，比如超過一半的美國人口已經至少接種過1劑新冠疫苗，但是發展中國家，只有不到 1% 的人接種過1劑疫苗。

Novavax 的第3期研究，是在美國和墨西哥進行的，近 3萬位18 歲以上的人參與測試，三分之二的人接種了兩劑疫苗，間隔3星期，其餘的人接種了安慰劑。

受試者中， 有77 起新冠病例，其中實驗組-也就是接種疫苗的人有14例，其餘63例都是僅受安慰劑的志願者；接受疫苗的14名新感染患者中，沒有人出現中度或重度症狀，而安慰劑組中有 14 人。

該疫苗對多種變體病毒同樣有效，比如在美國肆虐的英國變種型，以及對包括老年人和有其他健康問題的人，也都有不錯的保護效果。

至於副作用，大多是輕微的，注射部位的疼痛感。目前沒有異常血栓或心臟問題的回報。

Novavax使用的「蛋白質次單位技術」，其實就是複製新冠病毒表面的刺突蛋白，當身體識別這些蛋白後，也就能產生相應的抗體，也準備好對抗真正入侵的病毒。Novavax 疫苗可以儲存在普通冰箱中，使其更容易保存與派送。

Novavax預計到， 9 月底將達到每月 1 億劑的產量，到 12 月將達到每月 1.5 億劑的產量。明年可向美國供應1.1億劑，向發展中國家供應11億劑。