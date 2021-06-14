法國網球公開賽落幕，職業網球賽事進入草地賽季，台灣女將謝淑薇本周挑戰英國伯明罕女網賽，台北時間今天晚間單打首輪32強賽出征，在握有一盤領先下6比3、1比6、2比6不敵大會第8種子、捷克女將布茲可娃（Marie Bouzkova）。

這是謝淑薇生涯第2次和布茲可娃交手，上一次是2017年，當時謝淑薇直落二獲勝，今天雙方再度過招，第一盤看起來謝淑薇看起來頗有氣勢，兩度破了對手發球局，但接下來兩盤，布茲可娃就算面對破發點危機，都順利化解麻煩而保發，也四度破了謝淑薇發球局，最後布茲可娃第1個賽末點就鎖定勝利。

謝淑薇職業生涯單打最大成就是今年澳洲網球公開賽挺進到8強，不過在澳網之後，主要參加歐洲紅土賽事的她，單打戰績僅1勝5負，使得澳網單打的成功僅是曇花一現，從2019年9月起，謝淑薇在WTA巡迴賽會內賽單打，一直都沒連勝過。

伯明罕女網賽謝淑薇同樣單、雙打雙線作戰，這次一樣和比利時梅騰斯合作，兩人是大會第1種子，預計明天第一輪32強出戰澳洲絲托索（Samantha Stosur）、美國范黛薇（Coco Vandeweghe）。