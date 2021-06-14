繪圖晶片大廠NVIDIA近年不俗表現，去年更是宣布將以400億美元併購矽智財（IP）大廠安謀(ARM)，雖然不斷受到各方壓力，但創辦人黃仁勳仍相當有信心可以併購成功，並在今年GTC 21大會宣布，將推出大型人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)作業負載應用的Arm架構中央處理器（CPU），加上該公司GPU在市場火熱程度，備受市場期待前景發展。不過，有爆料者指出，NVIDIA找上英特爾討論晶片製造的計畫。

面對半導體產能吃緊，黃仁勳本月2日在今年的台北國際電腦展(COMPUTEX 2021) 專題演講後媒體線上聯訪指出，今年第一季在足夠產能下，將維持比去年同期強勁成長，第二季或是下半年需求持續增長，希望有更多產能支撐。面對媒體提問是否跨足晶圓代工領域，黃仁勳強調，台積電的生意完全不輕鬆，包括服務、技術以及產能等，並以餐廳與廚房舉例，晶片廠就像餐廳，晶圓代工是廚房，兩者是完全不同的，NVIDIA沒打算投入。

NVIDIA身為台積電大客戶，卻在2020年將基於Ampere 架構的GeForce RTX 30系列顯卡交付三星8奈米製程，今年Computex 2021期間，NVIDIA正式發表2款升級款顯卡GeForce RTX 3080 Ti與GeForce RTX 3070 Ti，同樣交付三星8奈米製程。不過，NVIDIA去年發表的A100 GPU，搶攻超大規模資料中心（hyperscale datacenter）龐大商機，採用台積電客製化7奈米製程，部分高階GPU亦採用台積電CoWoS（基板上晶圓上晶片封裝）技術，。

至於美國半導體巨頭英特爾想要重新在半導體領域重奪霸主地位，英特爾執行長Pat Gelsinger發布IDM 2.0計畫，不僅投入200億美元在美國亞利桑那州建設2座晶圓廠，打算與客戶建立定制化晶圓代工部門，加強與客戶業務關係。英特爾也提及將採用極紫外光（EUV）微影技術，其7奈米製程下半年完成設計，預計2023年問世。

據《pcgamer》報導，日前可以看到微星重新推出舊款入門顯卡 GeForce GT 730，可以顯見該市場目前需求有多強勁。甚至有一名爆料人Tom指出，隨著台積電、AMD有種強大合作關係，AMD更是有望成為7奈米製程最大客戶，NVIDIA可能找上英特爾合作晶圓代工領域。台積電是全球最大的先進製程晶片供應商，NVIDIA與AMD獲得供貨速度是一樣的，所以NVIDIA找上英特爾也是考慮方向之一，也是解決目前晶片缺貨的可能。

不過，英特爾傳出可能在今年底或明年推出支援光追的高階遊戲獨立顯卡Xe-HPG DG2，效能預計落在RTX 3070 與RTX 3080 之間，傳出可能採用台積電6奈米製程，也就是說英特爾光是自身產能就可能無法應付，更何況與競爭對手合作，頗讓市場懷疑。

此外，報導也指出，NVIDIA下一代顯卡有機會由三星5奈米製程代工生產。