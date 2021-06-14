台南市3天已有1萬2869人接種疫苗。（曹婷婷攝）

日本贈台灣的AZ疫苗，台南獲中央配送5萬6000劑，台南市從12日下午率先於長照機構施打，13、14日同步於醫院、東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第一至三類人員接種，截至今天已經施打1萬2869人。

針對警專生施打疫苗部分，台南市警察局長方仰寧說，因中央指示警政署所屬機關學校人員皆納為警察人員來施打，考量警專學生將在暑假依課程規畫，到各派出所見習各項警察勤務工作，也算是第一線執勤人員，有接觸感染風險之虞，故納入6月13日施打名冊。

台南市長黃偉哲表示，台南施打的197位警專學生，中央會撥補197劑給台南，並不影響市民施打權益。他說，於法，中央流行疫情指揮中心把中央機關在台南市的部分都列入台南市員額，所以要進行施打；依理，警專生即將配合第一線派出所服勤，給他們施打也可以接受；依情，這些都是台南市籍的警專生。「對於非台南市籍年長者，我們也予以施打，何況是市籍警專生，情理法都兼顧。」