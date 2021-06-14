美女律師「Becky」傅靖瑜（貝琪）外型美豔，還擁有魔鬼般傲人身材，多次登上PTT表特版，也成為綜藝節目常客，近日她更進軍電視圈，在犯罪懸疑影集《第三布局 塵沙惑》中客串，讓粉絲相當驚喜。

《第三布局 塵沙惑》13日首播，就在網路上引起熱烈討論，而傅靖瑜也在社群宣傳，並透露自己也有客串演出，從她曝光的截圖可看到，她突破尺度飾演酒店妹。

傅靖瑜客串影集《第三布局 塵沙惑》。(圖／翻攝自傅靖瑜臉書)

而穿上紅色細肩帶洋裝的她，超低胸設計讓她豐滿上圍和事業線一覽無遺，火辣身材相當搶眼，網友也大讚她的表現，「好上鏡喔」、「昨天有看原來是妳啊，太強」、「律師變演員，超屌」。

由莊凱勛、張榕容與劉冠廷主演的犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》，以橫跨23年的凶殘命案，勾出人們心中的陰暗面，13日首播後，在網路引起熱議，莊凱勛在戲裡飾演議員，因此他表示有參考吳怡農、呱吉等人的工作方式。

現役律師傅靖瑜擁有168公分高挑身材，還有32D傲人身材，常多次登上PTT表特版，還受邀上《國光幫幫忙》、《綜藝大熱門》等節目，而她在還是錄取率僅8%情形下，考上當年勞動法組全國律師第28名。