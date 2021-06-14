日本捐贈124萬劑AZ疫苗，但這波疫苗在六都配發，高雄市拿到最多的劑量，遠超過新北與台北，引發外界爭論。台南市議員謝龍介表示，按照疫情嚴重程度和人口，雙北都應該拿到最多疫苗，他直言這根本是「癢的不抓，痛的抓到流血」，他還以火災比喻疫苗分配問題，謝龍介更指出，有些鄉親問他為何反對國產疫苗，但他指出，疫苗並非由國家生產，而是由私人公司生產。

謝龍介14日在政論節目《新聞大白話》中表示，對台南來說，疫苗越多越好，但就全國來講，現在多給台南和高雄疫苗，雙北繼續燒，最後大家還是一起完蛋，說要照規矩來，但連疫苗都在出老千，為什麼要有EUA？為何不要照規矩來？

謝龍介直言，不要再說國產疫苗了，並指有很多鄉親說，國產疫苗是國家生產的，要支持，還問他為何都在反對，「要說高端疫苗啦，那不是國家的，那是私人公司的，政府在幫他護航偷吃步，尤其疫苗分配，癢的不抓，痛的抓到流血，按照人口比例，也是雙北最多，按照疫情嚴重性，也是雙北最嚴重」。

謝龍介指出，不談執政黨籍，雙北疫情若不穩住，就好像那邊火災，你不去救，消防車還開到台南、高雄去，謝龍介十分憤怒的說，「這就叫癢的不抓，痛的抓到流血」。他還用救護車來比喻國產疫苗EUA，「救護車要去救人有特權，就像EUA，但有些人坐救護車去國家劇院看戲劇，蔡英文要歐伊歐伊給他闖紅燈，這叫偷吃步，沒有對症下藥」。

謝龍介認為，今天再怎麼鬥侯友宜和柯P，不把整個責任扛起來，其實是不會得逞的，網友們也都清楚的狠，鬥侯友宜有什麼意義？「時鐘已經走鐘了，他們現在不救蘇貞昌，也不救陳時中，慢慢又造新的神」。