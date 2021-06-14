中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增185例本土個案，確診個案中新增15例死亡，對於台灣連續兩天本土病例都降到200例以下，台北市長柯文哲分析2大原因，除了感染者真的有減少，也有可能是因為端午連假，大家比較少出門篩檢。

根據指揮中心公布的數據，雙北每日確診數逐漸減少，新北已降到200例以下，台北市更降到百例以下，今天新增42例。柯文哲今在北市防疫記者會上指出，這幾天各篩檢站陽性率下降、確診數下降，有可能是真的確診數減少，但也有可能是因為連假，大家不太想出來快篩。

柯文哲表示，將對疫情冷區採取「殲滅戰」，以內湖區為例，確診熱點確實有在減少，將在精準疫調後找出感染源並管制，由健康中心找出未篩檢的接觸者進行篩檢，以截斷傳播鏈。柯文哲說，現在看起來疫苗不會那麼快到，在這之前總要做些事，否則解除不了三級管制。

至於三級警戒是否可能提早解除？柯文哲則說，還是按照科學標準，升至三級警戒時，是連續幾天超過幾例；反過來，連續幾天少於100例才有可能降級，台灣同島一命，不管高鐵、高速公路都是連在一起的，要解除三級警戒，也要全台一起。