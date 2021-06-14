2015年，大陸湖南一名欽姓男子，因為跟鐵路工程工頭起衝突，盛怒之下失去理智，持利器將對方砍死，事發後，他為躲避牢飯，以「裝聾作啞」方式隱藏身份，接著到處流浪，混入一間精神病院。還好法網恢恢、疏而不漏，16年後，欽男疑似因為悶壞了，忍不住跟院內一位病人聊天，並透露「我是湖南人」，結果遭警方關注並逮捕，其離譜事蹟一曝光，隨即引發大陸網友議論。

根據《新浪網》報導，浙江省寧波市警方接獲民眾通報，稱轄區內有一名疑精神病男子在街上乞討流浪，於是警方便將其帶回派出所了解。期間，由於發出任何聲響，該男子都「沒反應」，所以警方都以為他是聾啞人士，並將其暫時送往寧海縣民政局救助站安置。

在那個當下，沒有人知道他就是16年前的鐵路工程殺人犯欽男，直到該男子疑似因為太無聊，突然跟救助站某病人說了一句「我是湖南人」，並透露自己本名和家人姓名，真實身份才曝了光。

不鳴則已，一鳴驚人，瞬間能講話的欽男，隨即引起院方關注，大家都紛紛感到不可思議，於是趕緊記下他與病人的談話內容，並通報警方。

警方獲悉後，發現欽男姓氏極為特殊，於是調查後驚覺，他竟是16年前鐵路工程殺人案的主謀，進一步又得知，欽男曾在公安拘留過，當時就是以裝聾作啞方式隱匿身份，獲得釋放，之後便多年流浪在外，所以誰也沒想到，努力演戲16年的欽男，因為一時忍不住打開話匣子，跟院內病患「抬槓」（台語：聊天）起來，最終還是得面對牢獄之災。

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