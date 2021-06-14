鴻海創辦人郭台銘欲購買並捐贈500萬BNT疫苗，中廣董事長趙少康表示，郭台銘太太曾馨瑩6月1日就把申請表格送進主管官署，到今天6月14日已經半個多月了，郭台銘要給我們的BNT疫苗什麼時候到台灣？「請蔡政府鬆手，讓郭台銘拚疫苗，造福國人。」

趙少康指出，國內疫苗短缺，導致解封日遙遙無期，確診與死亡人數持續增加。另方面，國產的高端以及聯亞面臨無法取得美國FDA緊急授權困境，但是鴻海創辦人郭台銘要捐的500萬劑BNT疫苗卻遲遲無法來台。

趙少康表示，台灣現在的致命傷就是疫苗嚴重不足，需求遠大於供給，搶疫苗成全民運動，地方跟中央搶、官員跟民眾搶，各行業之間搶，連老人跟老人都搶。郭台銘既然說要捐，他一定做過縝密的調查、規劃，也一定和BNT德國公司、大中華區總代理上海復星和國台辦溝通過，他既然要捐，蔡政府就應該盡全力協助促成，有任何問題都要幫他解決，而不是處處找他麻煩、給他穿小鞋，出各種難題，一下子要原廠授權，一下子要三方視訊，一下子又要原廠出廠證明。蔡政府自己進不來，也不願意郭台銘進來。

趙少康說，台灣現在迫切需要疫苗，萬事莫如疫苗急，這是攸關生死的大事，蔡政府為何不鬆手，讓郭台銘放手進口？如果郭台銘進得來500萬劑BNT，至少可以暫解台灣燃眉之急，如果他進不來疫苗，台灣也沒有什麼損失，為何不讓郭台銘拚拚看？