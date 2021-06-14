藝人張景嵐，2010年參加「冰火心女孩」美少女選拔取得冠軍，曾經代班《綜藝大熱門》主持群，出個人寫真書《夏日霓嵐》，在IG擁有50萬粉絲追蹤，昨（13日）在IG分享幫自己針灸的畫面曝光，引起許多粉絲直呼：「太猛了吧！竟然可以自己針灸。」

張景嵐今（14日）在個人臉書上表示：「居家防疫養生，怪怪美少女！胃食道逆流又犯了，吃了中藥好很多，不太想看中醫，自己的賁門自己救。」她表示，自己有學過針灸，可以看到張景嵐穿著粉紅色睡衣，手裡拿著一瓶玻璃罐，裡面裝著滿滿的針灸，張景嵐將針灸扎在下巴穴位4針，左手手掌與手臂共6針以及雙腳小腿內側4針，引起許多網友的驚訝！

張景嵐因胃食道逆流，決定幫自己針灸醫病。（圖/張景嵐IG)

張景嵐日前在臉書上分享防疫生活，她表示：「27歲以前，我個性蠻暴走，小時候就跟父母辯論，我爸還幫我報名辯論社，不管正方反方我都可以贏，我也不知道贏了有什麼意義，但我不喜歡輸。曾經有一個姊姊告訴我，溫柔堅定是很有力量，近年來我好像慢慢可以理解什麼是溫柔與堅定，這個世界有很多事情都是有可能的，只是我不知道而已。」

許多網友在底下留言表示：「你是不是太猛了！」、「太猛了吧！自己針」、「有專業證照不怕」、「自己扎針好恐怖喔！」、「每次看到怎麼都覺得療癒！」、「超厲害自己扎針」、「即使插滿臉也是一樣美」、「想學也沒辦法輕易學」