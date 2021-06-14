防疫資源嚴重不足，名嘴黃光芹日前眼見醫護人員在無冷氣的臨時搭建場所流汗採檢，與友人共同捐出171台移動式冷氣機，卻遭衛福部「查水表」，並要求新北市政府查處。黃光芹今天痛批衛福部「濫權」，質疑他們敢下公文去查真正發動勸募的民進黨市議員？

黃光芹今天酸衛福部長陳時中「終於重視部長信箱了！」她說，去年3月空服員曾經投書部長信箱，希望部長能重視機組員豁免14天居家檢疫的問題；今年2月也早有李姓民眾投書部長信箱，要他注意諾富特一館混居及未列防疫旅館的疏失。「陳部長重視了嗎？他注意了嗎？」

她說，陳時中對這些投書置之不理，卻對民眾投書檢舉她，十分熱衷，而且有特別的針對性。

黃光芹指出，171台移動式冷氣機，送到好幾個縣市，集資分捐也是如此，衛福部為何單要新北市調查？公文中光看「查處」等字眼，即可嗅出衛福部的心態可議。

她痛批衛福部「又下公文、又要求查處，這樣對付我，公平嗎？我又做了什麼，該接受這樣的調查？我隱忍了兩個禮拜，再不發聲，他們會怎麼處理我？」

黃光芹貼出衛福部回答媒體的說法：「本部於5／25接獲民眾投書部長信箱，檢舉黃光芹小姐疑似在臉書發起勸募，故5／28函請新北市政府查處。新北市政府查察後，於6／10函復：黃君無貼文揭露個人帳號，無明確要求民眾捐款之意思表示，故本案認定，尚無違反公益勸募條例之情形。本案衛福部依新北市政府查處結果結案，並未對黃小姐開罰」。

她說，自己從未接到衛福部的函覆，是媒體告知才知道，痛批衛福部「憑什麼濫權查我水表？」他們敢對賈永婕這麽做嗎？他們該下公文去查真正發動勸募的民進黨市議員？這樣做，不會澆息所有的善心義舉嗎？

黃光芹質疑，新北市6月10日回文衛福部，今天是14日，中間隔了個端午節，「請問衛福部，是何時決定不處分我？」