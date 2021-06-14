市場將目光擺在本周的聯邦公開市場委員會(FOMC)6月利率決策會議，美股4大指數周一(14日)開盤漲跌不一，標普500指數朝著歷史新高前進，區塊鏈概念股隨著比特幣回到4萬美元關卡走高，電動車大廠特斯拉上漲超過2%。

截至台灣時間14日晚間10點15分，道瓊指數下跌139.89點或0.41%、暫報34,339.71點；標普500指數下跌9.05點或0.21%、暫報4,238.39點；那斯達克指數上漲32.32點或0.23%、暫報14,101.74點；費城半導體指數下跌2.26點或0.070%、暫報3,207.80點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲9.58美元或1.57%、暫報619.47美元；台積電ADR股價上揚1.39美元或1.18%、暫報119.64美元；聯電ADR股價上漲0.020美元或0.21%、暫報9.48美元。

美國生技廠商Novavax周一宣布三期臨床試驗結果，旗下新冠肺炎疫苗保護力達90.4%，對於部分變種病毒株也達93%，讓該公司股價開盤上漲超過8%。隨著特斯拉執行長馬斯克再對加密貨幣市場給予信心，區塊鏈概念股普漲，比特幣更是回到4萬美元大關。