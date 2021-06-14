新北市今日新增98例本土個案，再次降到雙位數，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，目前新北市有17個區域「零確診」，要繼續努力，讓疫情在各區都逐漸降溫。對此，名醫沈政男直言，昨天快篩找到15例，但今天新增98例，其他83例是怎麼確診？是不是在匡列之中？如果不是，那就必須找出可能感染源。

沈政男14日臉書發文表示，從中南部的疫情發展可知，「病毒不可能清零」這句話講得太輕率，至少在某些地區，已經壓制了病毒，而且版圖正在逐漸擴大。

沈政男醫師。（取自臉書）

他表示，侯友宜今天宣布，新北已有十七個行政區是零確診，等於超過半數。新北的快篩陽性率也降到了0.6%，幾乎就要清光病毒了。現在必須要想，昨天快篩找到15例，但今天新北新增98例，其他83例是怎麼確診？是不是在匡列之中？如果不是，那就必須找出可能感染源。

沈政男也指出，台北市今天新增又繼續降到了42例，柯文哲就提到「冷區殲滅」，這形同「考卷先寫簡單題目」的概念，其實不管熱區冷區，重點都是把每一新增案例做好疫調與接觸者隔離。確診數字下降，可見防疫已經有成，絕對會得到多數市民肯定。

最後，他憂心表示，近日研究了好久，為何桃園的新增案例無法大幅下降？尤其是龜山，人口只有十五萬，但確診一直出現，這才是讓人擔心之處，之後有結果再向大家分析。