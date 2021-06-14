馬來西亞延長防疫封鎖令可能衝擊第二季企業獲利。銀河－聯昌證券（CGS-CIMB）表示，延長封城恐影響遊戲、零售、汽車、房地產、營建與旅遊相關產業的第二季獲利，不過倚重出口的科技、手套生產與製藥產業較不受影響。