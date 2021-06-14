馬來西亞延長封鎖令 恐衝擊企業獲利 22:542021/06/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞延長防疫封鎖令可能衝擊第二季企業獲利。銀河－聯昌證券（CGS-CIMB）表示，延長封城恐影響遊戲、零售、汽車、房地產、營建與旅遊相關產業的第二季獲利，不過倚重出口的科技、手套生產與製藥產業較不受影響。 外送接觸頻繁恐有染疫風險 消基會籲外送員接種疫苗順序應往前 美國專利侵權案 陸LED企業一審勝訴 #聯昌 #延長 #馬來西亞 #封鎖令 #企業獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家用檢測試劑開放 達亞搶頭香 09:102021/06/14 財經 美國專利侵權案勝訴 大陸LED企業首戰告捷 20:212021/06/13 兩岸 除權息旺季將臨 高股息商品買氣旺 04:102021/06/13 財經要聞 大陸、台灣、馬來西亞疫情再燒 外媒警告2大供應鏈慘了 17:032021/06/14 財經 通用汽車股東大會周一登場 史上最風光 23:392021/06/14 財經 缺料趨緊 PC廠嚴陣以待 04:102021/06/13 財經要聞 中長線逢回分批佈局 美國創新成長及價值補漲題材 14:042021/06/14 財經 證券界先知 福邦證券董事長林火燈牽引獨角獸 走入資本市場 04:102021/06/13 專題周報 美指國安法營造恐懼 威脅港商業地位 04:102021/06/13 產業財經 迎2.0 家族傳承資產超前部署 04:102021/06/14 生活新聞 CNN：廣東核電廠氣體外洩 法國合資企業向美求援 19:262021/06/14 國際 財經熱門新聞 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情突失控，讓台灣生技股的信任度一起輸掉了？ - 財經 本土疫情爆發 內需市場一片淒涼 薪水調漲成奢望 明年基本工資擬凍漲 - 財經要聞 - 工商時報 QE縮減利空環伺 台股可能出現主流轉換？ - 財經 集團股大翻身 華新旗下IC設計還有肉 - 財經 28歲小公務員 串聯嘉義小商家到海外打群架 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。