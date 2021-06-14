根據歐盟統計局Eurostat 14日公布，歐元區4月工業生產月增0.8％，大幅優於市場預期的月增0.3％，與3月上修後的數據月增0.4％。報告顯示，4月消費性耐久財生產月增3.4％，能源生產大增3.2％，資本財生產增加1.4％。