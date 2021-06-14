歐元區4月工業生產優於預期 22:512021/06/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據歐盟統計局Eurostat 14日公布，歐元區4月工業生產月增0.8％，大幅優於市場預期的月增0.3％，與3月上修後的數據月增0.4％。報告顯示，4月消費性耐久財生產月增3.4％，能源生產大增3.2％，資本財生產增加1.4％。 總經環境有利新興股市 各國投資機會多元 湖北十堰爆炸案死亡人數達25人 省委書記赴現場指揮救援 #月增 #生產 #歐元區 #工業生產 #優於預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸增23例確診 本土病例4例均在廣東 社區逐漸解封 10:062021/06/14 兩岸 大陸、台灣、馬來西亞疫情再燒 外媒警告2大供應鏈慘了 17:032021/06/14 財經 Novavax疫苗完成3期試驗 保護力達9成 擬向美申請授權 21:302021/06/14 國際 中長線逢回分批佈局 美國創新成長及價值補漲題材 14:042021/06/14 財經 G7公報首度提台海穩定重要性 菅義偉峰會發聲 挺台參與WHA 04:102021/06/14 焦點要聞 西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思 風電國產化推手 眼光放遠20年 04:102021/06/14 企業經營 國際聲明接連載明台灣 日媒：日本可說有所貢獻 12:052021/06/14 國際 高收益債、波灣債 可望跟隨經濟復甦趨勢 14:502021/06/14 財經 桃園青埔商圈 報復性國旅新寵兒 04:102021/06/14 地方新聞 通膨及政策面牽動 史坦普500漲至歷史新高 13:312021/06/14 財經 確保產能 中市推產業園區篩檢 04:102021/06/14 地方新聞 財經熱門新聞 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情突失控，讓台灣生技股的信任度一起輸掉了？ - 財經 台積電大客戶動搖？ 傳NVIDIA找上英特爾討論晶片製造 - 財經 集團股大翻身 華新旗下IC設計還有肉 - 財經 高端明第4根漲停？這關鍵價位不跑 他洩最終結局 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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