國內疫情緊繃，堅守崗位、勇敢站在第一線守護民眾健康的波麗士大人功不可沒，因此6月15日警察節前夕，警政署NPA署長室臉書稍早特別PO文，感謝所有同仁的付出與努力，並附上各地警員隔空合唱當年抗Sars神曲《手牽手》的感人影片。該曲一出，短短不到2小時，就已有破萬網友熱議分享，大家並紛紛送上加油打氣，謝謝警察為台灣所做的一切。

自本土疫情爆發，全國警察在防堵破口上扮演重要角色，面對6月15日警察節即將來臨，NPA署長室臉書今（14）日晚間特別發文寫下「在警察節的這個日子裡，藉這首歌獻給全國的警察同仁，在疫情嚴峻的當下，堅守崗位守護了社會的穩定與平安，謝謝您們的付出與努力，大家辛苦了！祝福大家平安健康，警察節快樂。」

隨文還附上，由台北、新北、桃園、台中、高雄、花蓮和台東地區的警察，分別高唱當年抗Sars神曲《手牽手》的大合唱剪輯影片，曲中還有男警才華洋溢，以饒舌方式傳達自我心聲，呼籲全島一心，一起努力抗疫，因為「我會愛你，就像我在愛自己」，該文末並標記著「鴿唱的歌」、「帶大家一起向前走」、「隔空也能一起手牽手」等感人話語，如此溫暖的文字、嗓音和詞曲，無不為台灣疫情嚴峻時刻帶來一股正能量。

615警察節前夕，NPA署長室粉專上傳警員隔空大合唱《手牽手》影片，讓網友感動不已。（圖／臉書_NPA署長室）

影片一出，短短2小時就有將近2萬人次瀏覽，許多網友看了十分動容，先後向台灣這群無名英雄獻上最誠摯的敬意，留言表示「好感人，謝謝您們」、「謝謝你們的付出」、「這組合太強大」、「辛苦了警察～警察節快樂喔，加油」，其中還有人不忘同樣辛苦的醫護人員，高喊「警察、醫護、台灣人民加油」。

615警察節前夕，NPA署長室粉專上傳警員隔空大合唱《手牽手》影片，讓網友感動不已。（圖／臉書_NPA署長室）

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922