麥肯錫：疫情為頂級珠寶市場挑戰 亦是變革催化劑 22:592021/06/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 企管顧問公司麥肯錫（McKinsey）在報告指出，新冠肺炎疫情顯示頂級珠寶和手表市場的挑戰，但也是促成產業變革的催化劑。根據麥肯錫數據，2020年珠寶銷售萎縮10％至15％，手表銷售最多暴跌三成，反映線上業務發展不足。 時論廣場》G7對中國的圍堵與拔樁（湯紹成） 全性、實用配備再加碼 Ford Ranger運動型大升級 #麥肯錫 #頂級珠寶 #催化劑 #銷售 #手表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》調整戰鬥隊形 又是一句謊言（何振盛） 19:022021/06/14 時論廣場 央行理監事會本周登場 聚焦三大重點 10:382021/06/14 財經 連鎖火鍋拚業績 各出奇招 04:102021/06/14 產業．科技 從黃昏市場起家 用健康、安心立足飲食一級戰區 10:222021/06/14 生活 端午連假防疫不鬆懈 台中市加強知名景點防疫疏導 21:212021/06/14 生活 時論廣場》疫情下的傳說與逆流（張景為） 18:232021/06/14 時論廣場 《時來運轉》主筆室－【歐國盃】蘇捷高下難分 波蘭西班牙必須搶首勝 03:132021/06/14 體育 侯友宜被疫情和政治夾擊 媒體人曝他靠這8字轉危為安 15:372021/06/14 政治 何如芸深V放風白嫩酥胸 獨居抱玩偶自拍「我安慰自己的方式」 12:582021/06/14 娛樂 64站快打站將啟用 盧秀燕籲：疫苗不夠要把握機會 16:412021/06/14 生活 魚丁糸小威與愛妻慶錫婚 拒生老三要組爸爸結紮團 14:222021/06/14 娛樂 財經熱門新聞 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情突失控，讓台灣生技股的信任度一起輸掉了？ - 財經 台積電大客戶動搖？ 傳NVIDIA找上英特爾討論晶片製造 - 財經 集團股大翻身 華新旗下IC設計還有肉 - 財經 高端明第4根漲停？這關鍵價位不跑 他洩最終結局 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。