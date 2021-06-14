企管顧問公司麥肯錫（McKinsey）在報告指出，新冠肺炎疫情顯示頂級珠寶和手表市場的挑戰，但也是促成產業變革的催化劑。根據麥肯錫數據，2020年珠寶銷售萎縮10％至15％，手表銷售最多暴跌三成，反映線上業務發展不足。