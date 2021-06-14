人口13億的印度計劃在12月底前生產逾20億劑疫苗，該數量足以供全國大部分人民使用。不過主管機關得先說服民眾接種，特別是偏遠地區居民的注射意願低落。此外，鄉村地區基礎建設不足，亦構成疫苗配送與施打挑戰。