印度計劃12月底前生產逾20億劑疫苗 23:062021/06/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人口13億的印度計劃在12月底前生產逾20億劑疫苗，該數量足以供全國大部分人民使用。不過主管機關得先說服民眾接種，特別是偏遠地區居民的注射意願低落。此外，鄉村地區基礎建設不足，亦構成疫苗配送與施打挑戰。 疫苗配發細節 中央竟限北市1小時回覆 Novavax疫苗完成3期試驗 保護力達9成 擬向美申請授權 #全國 #計劃 #生產 #萬劑疫苗 #月底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度變種噩夢：英每日恐暴增8萬確診 3成死者打2劑疫苗仍身亡 17:202021/06/14 國際 新北8.3萬劑疫苗 設籍長者優先 04:102021/06/14 地方新聞 疫苗分配掀爭議 陳思宇酸曝台灣有3世界紀錄 08:482021/06/14 政治 花蓮13500劑AZ疫苗明開打 2到5類分區、分時、分流施打 12:022021/06/14 生活 機組員居檢規定緊縮 未打疫苗者採7＋7自主管理 14:322021/06/14 生活 台東預約疫苗首日 電話、網路塞爆 04:102021/06/14 地方新聞 台南3大疫苗站開張 接種4379人 04:102021/06/14 地方新聞 領先全國！竹市6000位80歲長者 6大疫苗施打站同步開打 11:042021/06/14 生活 疫苗多出來怎麼辦 柯文哲：相信醫生授權自行運用 17:262021/06/14 生活 花蓮剩餘2千多劑疫苗 開放2條件長者可優先接種 18:312021/06/14 生活 機組人員檢疫加嚴 陳時中盼盡速完成疫苗接種 15:372021/06/14 生活 財經熱門新聞 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情突失控，讓台灣生技股的信任度一起輸掉了？ - 財經 本土疫情爆發 內需市場一片淒涼 薪水調漲成奢望 明年基本工資擬凍漲 - 財經要聞 - 工商時報 QE縮減利空環伺 台股可能出現主流轉換？ - 財經 集團股大翻身 華新旗下IC設計還有肉 - 財經 28歲小公務員 串聯嘉義小商家到海外打群架 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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