飛利浦召回呼吸器產品 23:042021/06/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷商安智銀行（ING）指出，飛利浦（Philips）召回部分第一代DreamStation呼吸器產品，暗示品質問題可能比原先預期更嚴重，恐衝擊市場信心。飛利浦第一季為產品瑕疵提列2.5億歐元準備金，現在將準備金提高一倍至5億歐元，以支應召回成本。 玩美移動 攻虛擬眼鏡、耳環試戴 朝陽科大斥資5億 打造飛航圓夢基地 #飛利浦 #召回 #億歐 #準備金 #呼吸器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維珍軌道將借殼上市 估值30億美元 21:062021/06/14 財經 中華電衝5G 再砸40億添戰力 04:102021/06/14 產業．科技 陸企開踢歐洲盃 頂級贊助商最大輸出國 14:032021/06/14 兩岸 北市教育局推7大加碼紓困 協助學生及市民安心抗疫 15:092021/06/14 生活 通膨及政策面牽動 史坦普500漲至歷史新高 13:312021/06/14 財經 年賣4億顆粽 五芳齋申請A股上市 04:102021/06/14 焦點新聞 賈永婕端午再送52台救命神器 助台善舉被拱「不如從政吧」 19:302021/06/14 娛樂 金銀花益肺 屏東萬巒有機專區看俏 04:102021/06/14 地方新聞 史話》台商「西進」潮起潮落──中國謀略（六） 11:162021/06/14 兩岸史話 財管2.0鳴槍 搶進億級貴客 04:102021/06/14 生活新聞 彰化6畜牧業偷排豬糞 重罰1.2億 04:102021/06/14 地方新聞 財經熱門新聞 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情突失控，讓台灣生技股的信任度一起輸掉了？ - 財經 台積電大客戶動搖？ 傳NVIDIA找上英特爾討論晶片製造 - 財經 集團股大翻身 華新旗下IC設計還有肉 - 財經 高端明第4根漲停？這關鍵價位不跑 他洩最終結局 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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