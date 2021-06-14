荷商安智銀行（ING）指出，飛利浦（Philips）召回部分第一代DreamStation呼吸器產品，暗示品質問題可能比原先預期更嚴重，恐衝擊市場信心。飛利浦第一季為產品瑕疵提列2.5億歐元準備金，現在將準備金提高一倍至5億歐元，以支應召回成本。