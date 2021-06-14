以色列選出新總理 終結納坦亞胡12年執政 23:032021/06/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列右派黨（Yamina）黨魁班奈特（Naftali Bennett）領導的聯合政府，在國會信任投票中勝出，終結納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）連續12年執政。現年49歲的班奈特將成為以色列新總理，上任後的最大挑戰是重振受疫情重創的經濟。 以色列8小黨聯盟選出新總理 終結納坦亞胡時代 以色列變天終結尼坦雅胡時代 班奈特宣誓任總理 #新總理 #終結 #納坦亞胡 #執政 #班奈特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 班奈特將任以色列總理 拜登道賀盼加強兩國關係 10:022021/06/14 國際 疫情攪奧運 擾美國男籃4連霸 04:102021/06/14 運動天地 新冠變異毒株結合成新變種 醫學期刊：影響治療與疫苗功效 17:482021/06/14 兩岸 以色列變天在望 班奈特將任總理 04:102021/06/14 話題觀察 維珍軌道將借殼上市 估值30億美元 21:062021/06/14 財經 中華電衝5G 再砸40億添戰力 04:102021/06/14 產業．科技 尼坦雅胡12年執政終結 以色列群眾歡呼 10:162021/06/14 國際 大航海時代的起源 中斷的絲綢之路 07:002021/06/14 歷史 時論廣場》G7對中國的圍堵與拔樁（湯紹成） 18:232021/06/14 時論廣場 陳木勝沒等到遺作《怒火》上映 甄子丹、謝霆鋒「看空導演椅」爆哭 21:092021/06/14 娛樂 萬能科大再奪英雄聯盟激鬥峽谷春季賽冠軍 13:132021/06/14 寶島 財經熱門新聞 揭開全球疫苗採購豪賭真相！疫情突失控，讓台灣生技股的信任度一起輸掉了？ - 財經 本土疫情爆發 內需市場一片淒涼 薪水調漲成奢望 明年基本工資擬凍漲 - 財經要聞 - 工商時報 QE縮減利空環伺 台股可能出現主流轉換？ - 財經 集團股大翻身 華新旗下IC設計還有肉 - 財經 28歲小公務員 串聯嘉義小商家到海外打群架 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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