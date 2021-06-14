以色列右派黨（Yamina）黨魁班奈特（Naftali Bennett）領導的聯合政府，在國會信任投票中勝出，終結納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）連續12年執政。現年49歲的班奈特將成為以色列新總理，上任後的最大挑戰是重振受疫情重創的經濟。