中華電信公司今天表示，大安服務中心員工因與確診者有密切接觸，於6月13日進行PCR檢測，今天確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），大安服務中心自6月13日起暫停營業一週。
中華電信透過新聞稿指出，有關確診員工採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡與接觸對象，已由疫情指揮中心進行疫調及後續處置；大安服務中心同步於6月13日完成清消，但為謹慎防疫，該服務中心自6月13日起將暫停營業一週。
中華電信說明，其他營運與服務提供仍照常進行，請消費者、員工與往來廠商安心。1100614
中華電信公司今天表示，大安服務中心員工因與確診者有密切接觸，於6月13日進行PCR檢測，今天確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），大安服務中心自6月13日起暫停營業一週。
中華電信透過新聞稿指出，有關確診員工採檢時往前回溯至事件發生期間的足跡與接觸對象，已由疫情指揮中心進行疫調及後續處置；大安服務中心同步於6月13日完成清消，但為謹慎防疫，該服務中心自6月13日起將暫停營業一週。
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