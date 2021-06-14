香港影視大亨向華強和老婆向太去年來台灣陪媳婦郭碧婷待產，這幾個月都在含飴弄孫的她，今(14日)在微博發文談台灣疫情，並表示「我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢），只能快點逃離」，兒子向佐看了也轉發「快點把老婆女兒帶來，媽，太想你們了！」

向太今在微博發文，先是祝賀大家端午佳節快樂，之後卻話鋒一轉表示台灣的疫情被全世界恥笑，「我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）」，只想趕快帶好友們坐她的新飛機逃離，去可以打疫苗的地方。

她也附上一張網路圖片，上面寫著：「世界各國在拜託人民打疫苗，大陸在找誰還沒打疫苗，台灣在查誰偷打了疫苗。」而看到媽媽的貼文，已在4月飛往大陸工作的兒子向佐也轉發，隔空喊話：「快點把老婆女兒帶來，媽，太想你們了！」

向佐和台灣女星郭碧婷2019年在義大利舉辦婚禮，去年返台生下一女，向華強夫妻也跟著提前來台接受隔離，並陪伴郭碧婷生產，而為了犒賞媳婦的辛勞，夫妻倆也在北京、台北各砸6億買下豪宅送給兒子與媳婦。