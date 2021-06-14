藝人賈永婕近日發起號召募集了330台高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)送到抗疫前線，引發各界關注。前衛生署長楊志良質疑，政府編了8000億的紓困和防疫基金，還有一年半的時間準備防疫，結果現在連血氧機都不夠，很多東西反而要靠民間提供，這叫超前部署？他更直言，指揮中心根本不知道現在各醫療院所需要什麼東西。

楊志良14日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，我們編了8000億紓困防疫基金，但現在有多少東西都是民間在提供？包括防護衣。他還透露自己這兩天處理了500台製氧機的捐贈事宜，「捐的人不講，我安排就分完了」。

楊志良指出，很多輕症患者都在家裡，但病情變很快，不少人就這樣走了，就因為手裡沒有個血氧機，血氧機才多少錢？是不是每一個都應該給他血氧機？到現在還有很多長照機構沒有血氧機，「給你一年多的時間、給你8000億，然後每一個居家自我照顧的，連血氧機都沒有，這叫超前部署？」

楊志良更說，現在中央疫情指揮中心根本就不了解，到底醫療院所、甚至是各地需要什麼東西，「我所隨便舉一個，現在很多廠商自己要篩劑，希望自己能篩檢，篩劑在哪裡？不知道，買不到，結果台灣的合格篩劑在香港和新加坡買得到」。

此外，楊志良14日也在線上記者會中指出，將替所有新冠死亡者聲請國賠，明起開放google表單登記，對此衛福部長陳時中回應，那就請他依法辦理，這些國家都有相關法令可做依循。