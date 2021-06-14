繼藝人賈永婕募集342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統HFNC，分送各大醫院後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(13)日也宣布，目前已購買500台HFNC，卻遭批評慢半拍。一名自稱是HFNC設備從業人員的網友揭內幕表示，確實6月4日有接到中央詢價的消息，不過最後似乎並沒有成功接單。

賈永婕募「救命神器」送各大醫院 陳時中致謝曝：政府本來就有在準備

這名網友在網路論壇《PTT》表示，6月4日有接到中央詢價採購500台HFNC的消息，公司內部為了這件事烽火連天的忙了一周，不過今天才從電視新聞得知，衛福部已經出貨200台，因此接到單的似乎並不是他們的廠。

該名員工感嘆，為了這個案子，公部門與使用單位都急如星火，公司也已提前下單訂貨，深怕來不及交給第一線，但今天看電視才得知，衛福部已經出貨，至於衛福部已出貨的200台，他不知道是哪間公司的，總之他還沒有接到要回公司加班出貨的消息。

至於哪個品牌的HFNC好用？原PO則指出，只能說青菜、蘿蔔各有所好，每台設備都有優缺點，國產的不一定不好，外國的也不一定比較猛，最重要的是能救命、用對方式、用對地方，能有效減輕設備不足壓力的，都是好東西。

對於在賈永婕善舉後，指揮中心13日才宣布，已購買500台HFNC，其中200台當天到貨，遭外界批評動作太慢，若都要靠民間募資，那政府編列預算有甚麼用？有PTT網友無奈回應「政府採購，有跟學校、公家交手過就知道 ，沒人注意的才會快…不能說再多了」。