第二次世界大戰的結束，以軸心國的投降告終，做為戰爭的發動者，軸心國的元首必須面對戰後的審判，其中日本首相東條英機，就被判為甲級戰犯，於1948年12月23日以絞刑的方式被處決。至於遺體的最終處份則沒有公布，因為盟軍擔心，他的支持者可能會把埋骨地點當成重要紀念地點。不過，一位日本大學教授找到了解密的美國軍事文件，似乎大略找到答案。

美聯社報導，除了東條英機以外，另有6位日本甲級戰犯處決，他們是政界高層與軍界高層，分別是板垣征四郎、木村兵太郎、土肥原賢二、廣田弘毅、松井石根、武藤章，這7人都因發動戰爭罪、屠殺、虐俘等罪名被處以絞刑。

日本大學生產工學部講師高澤弘明，在2018年從華盛頓的美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration, NARA）取得2份已解密的機密公文，終於發現東京大審判之後，判處絞刑的7名甲級戰犯的骨灰下落。

根據這份文件顯示，東條英機在死後，以火化的方式處理遺體，至於骨灰則是從1架美國陸軍飛機，飛到橫濱市以東約 50 公里的太平洋上空，然後往下灑，所以確實沒有具體地點。

消息傳出之後，東條英機的曾孫東條英俊告訴美聯社，不知曾祖的遺體位置，長期以來一直是家人的恥辱，因此他對這項消息感到寬慰。

東條英俊還說：「得知他的遺體散落地點在日本領海……我認為還是有點幸運的。我想邀請我的朋友前往海域並獻花向他致敬，如果得知有關於遺骸位置的更多細節。」

東條英機是一個爭議的人物，他被一些極右派尊為愛國者，但他同時也是日本侵略戰爭的主要推動者。

高澤表示，他會繼續研究其他遭處決戰犯的下落，在戰後，4000 多名日本軍人與文官在國際軍事法庭被判犯戰爭罪，其中約 920 人被處決。1946 年至 1948 年間，遠東國際軍事法庭審判了 28 名日本戰時領導人，其中包括東條在內的7人被絞死。25 人被定罪，其中 16 人被判終身監禁，其中兩人刑期縮短。另外兩人在審判期間死亡，一案被撤銷。

根據這份新披露的文件，日期為 1948 年 12 月 23 日，美國陸軍少校路德‧弗里森(Luther Frierson )寫道：「我證明收到了遺體，並在監督下火化。」

文件還指出，當火葬完成時，焚燒爐完全清除了遺骸，不留任何一點骨灰，避免成了極端主義者的傳承物。