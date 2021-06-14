統一投顧研究部主管廖婉婷指出，銅箔加工費將月月調漲，漲勢一路看至第三季底，最看好金居（8358）、榮科（4989）營運逐季創高。同時，點名銅箔基板（CCL）業者全產品線漲價，與高盛、美銀證券同步看好指標股後市。

市場向來喜愛競逐漲價題材，銅箔與CCL算是近期才冒出來的較新報價上揚題材，內外資看多氣氛正在凝聚，市場青睞度急升溫。

廖婉婷認為，銅箔產業供需健康將延續至2022年，加工費持續調漲至第三季，金居、榮科獲利將逐季創新高，並預期金居銅箔累積漲幅將達八成，其RG銅箔在高速銅箔材料具有競爭力，有助2022年營運再攀升，帶動獲利大躍進，賦予「強力買進」投資評等，目標價115元。榮科同樣受惠銅箔加工費上漲，統一投顧看好2021年獲利創掛牌以來新高，給予「買進」投資評等與53元股價預期。

法人估算，榮科2021年每股純益4.05元，獲利大增超過17倍。金居2021、2022年每股純益則是6.23與8.32元，獲利分別成長190.4、33.6％，續航力十足。