南韓偶像男團B.A.P出身的力燦，因為接連爆出性侵、酒駕等醜聞，讓他人氣和事業都遭到重創，13日他突在IG上傳全黑圖及謝罪文後，試圖在家輕生，還好媽媽即時聯絡力燦友人，才阻止他做憾事。

據韓媒報導，力燦先在IG發文向粉絲道歉，因為自己的各種事件，讓大家費心，並表示眾多報導消息和事實有出入，所以到現在才開口，他在文章中不斷提到抱歉，最後寫下「希望大家都好好幸福過著。再會了，這段時間謝謝你們。」

而媽媽看到他的貼文非常擔心，因此連絡了兒子的友人，才阻止憾事發生，據知情人士透露，力燦認為自己讓粉絲失望，深陷自責情緒，所以才會一時想不開，目前他已經平復情緒在家靜養。

力燦2018年遭一名女子控訴，她趁著喝醉酒之際強行猥褻，因此報警處理，女方主張自己遭性侵，力燦卻表示「兩人是互有好感」，之後他遭法院一審判刑10個月，並要接受40個小時的性暴力治療。

而團體在2019年宣布解散，去年他又開車撞上護欄，雖然現場沒有人員傷亡，但他酒測未過，且血液中酒精濃度已達吊銷駕照的標準，他也當場承認酒駕。

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