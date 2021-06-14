65歲大陸女星劉曉慶是演藝圈著名凍齡美魔女，可也常被傳整容，今年2月的一段影片，更被發現她的臉僵硬不自然，並被指耳垂變形，幾乎快跟下巴連在一起，遭疑拉皮失敗，對此，劉曉慶就大方回應。

劉曉慶日前在社交平台曬出一段影片，直言「中國的女人們放棄自己太早了！年過三十，不能談青春，年過四十，不能談姿色」，並模仿酸民們見到漂亮女人的口吻：「喲～又整形了，你瞧這耳朵」，似乎在回應之前整形失敗的傳聞，自我調侃地澄清整形，最後不忘呼籲女人活出最美的自己，成為世界的亮麗風景。

劉曉慶日前遭疑拉皮失敗，耳垂快連到下巴。（圖／翻攝自微博）

劉曉慶日前拍片自嘲耳朵因整容變形。（圖／翻攝自劉曉慶騰訊視頻）

另外，從她這幾天Po出的影片看來，模樣並沒有之前不自然，甚至耳朵垂到下巴的情況，也算打臉了整形失敗的傳聞，不少網友仍認為以她的年紀已經算保養得很好。

事實上，保養得宜的劉曉慶，因為外表看不出年紀，常被指整容，不過她之前受訪時曾說過，自己因為長得年輕，所以常被誤解整形，但自己其實是老不成，更進一步說：「人的五官是不能變的，已經是劉曉慶了，把它變了運氣就完了，堅決不能變」，否認自己有動刀。