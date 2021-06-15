藝人賈永婕向企業界求助，募得HFNC火速送前線醫護使用。（摘自賈永婕的跑跳人生臉書粉絲專頁）

對於賈永婕短短3天募款購買並捐出342台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），前民進黨立委郭正亮指出，這是突破國王的新衣！也質疑指揮中心到底是甚麼心態？

郭正亮14日在中天電視《正常發揮》政論節目中表示，因為去年沒有疫情，5月15日之前可能是A計畫，但疫情突然爆發，B計畫來不及，民眾只是以為政府沒有超前準備，所以防疫資源緊張。賈永婕事件讓民眾觀點進入另一層次，就是用行動證明這些困難是可以克服的！B計畫也是可以克服的，大家恍然大悟，原來B計畫發生困難只是因為沒把防疫當一回事。而如果賈永婕募捐的呼吸器，可以顯示指揮中心執行不力造成嚴重後果，民眾就會質疑其他的問題。

郭正亮舉例，台灣新冠肺炎重症約有1800人，指揮中心到6月才想到要買HFNC呼吸器具，這是在幹甚麼？他認為，從這件事可以觀察到各方面，譬如台灣沒有獲得美國國衛院PCR系統授權，但其他國家都很快克服，讓PCR檢測縮短天數。

又譬如快篩，推託說都沒有進口，結果一查，台灣專業快篩就10多家；又推說專業快篩跟居家快篩不一樣，廠商認為就是胡說八道，民眾也認為官方不願意解決問題。

另外，又如野戰醫院，只要官員放手，民間就蓋給你看；居家快篩保證每個藥房都可以舖貨。這凸顯出官員只是不做，這問題更嚴重。原本人民以為疫情太突然，但原來只要認真行動就可以克服問題，結果官員「不為」，這就很嚴重。

郭正亮質疑，為何賈永婕事件會引起很多人反思，原來這些醫療器材物資準備沒有這麼困難，一個人號召就募到300多台，結果官方才買500台，而重症有1800多人，買500台是要幹甚麼？

又如，治療重症的單株抗體買只進口1000劑，指揮中心怎知道未來重症不會增加？這是甚麼心態？沒把防疫當一回事？這個政府真的很奇怪？到底甚麼心態？永遠執行不力，太糟糕！不論戰略判斷、戰術執行都有錯誤，被專家指出問題後，還仍然繼續不為、又不放手，接下來每一張骨牌都被推倒！