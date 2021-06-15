隨著確診數攀高，大家都急著跟政府要疫苗，從進口速度到國產進度全部吵成一團，一直到美日兩國出手救援，才稍稍化減民怨，但仍擋不住各界對於政府應變能力的質疑。

新冠疫情是緊急突發事件，全球政府都措手不及，台灣能夠在國外疫情嚴重爆發時守住已實屬不易；但大家也心知肚明，當疫情流感化後，恢復正常生活的唯一解方就是疫苗，疫苗政策便成了現階段的決勝重點。

最新一期《財訊》盤點主要國家的疫苗政策，發現各國政府的決策都是一場「豪賭」。以最極端的以色列為例，該國是目前全球疫苗接種率最高的國家，但它在疫苗還未取得美國緊急授權前，就以高於美國採購價五成的價格搶貨，條件是與疫苗廠分享人民接種後的數據；換言之，以色列成了疫苗廠商最大的人體實驗場。如今，以色列已是全球最早宣布解封的國家。

事後論英雄，以色列賭對了。但是以色列衛生部官員在接受媒體採訪時坦言，以色列國內在過程中也有許多反對意見，或是不符事實的攻擊，尤其質疑臨床資料與輝瑞分享，會有資訊安全的疑慮。

《財訊》指出，從以色列的案例，大家可以想一想，如果是台灣政府，有沒有這種膽識承擔高價預購？有沒有足夠的分析能力選擇在輝瑞身上孤注一擲？

再看看新加坡，目前該國已有接近四成的疫苗接種率，居亞洲之冠。去年4月，新加坡爆發移工群聚感染後，馬上在經濟發展局之下，成立一個18人的疫苗與專家小組，成員皆是一時之選，確保在新加坡需要時，能及時取得有效疫苗。

新加坡與多家疫苗公司簽了保密協定，深入訪談研究。後來公布簽署採購協議有三家，去年6月的莫德納，去年8月的輝瑞及中國科興。

眾所周知，輝瑞與莫德納都是在去年12月中旬，才拿到美國的緊急使用授權，科興更是近期才列入WHO的緊急使用清單。新加坡能在臨床試驗仍屬早期的階段投入資金，仰仗的是膽大心細。

《財訊》指出，新加坡的策略目前看來也是成功的，背後很重要的一點，是它們非常深入的科學研究，還有長期累積的國際醫藥界人脈網，方能在疫苗開發早期取得科學實證的即時資訊。此外，決策過程中，新加坡主權基金淡馬錫也幫了大忙，去年6月，與輝瑞合作的BioNTech進行2.5億美元私募，領投者正是淡馬錫。

相較於以色列與新加坡很有特色的的疫苗採購策略，美國則是採用最直率的作法──撒大錢，以投資與預採購的方式，協助廠商加速開發疫苗與生產準備。

當時是川普執政時期，又適逢美國將進入總統大選，這項廣泛砸錢的計畫，也是吵得一團亂。如今回過頭來，美國因為疫苗接種率已超過五成，陸續恢復正常生活，人民倒是沒有再質疑當初的砸錢舉動，取而代之的是更多感激。

若將時序拉回到去年，其實各國的疫苗採購政策都曾備受批評。台灣走國產與進口雙向採購策略，扶植國產疫苗無可厚非；然而，因為疫情突然失控，民眾驚覺沒有疫苗可打，再加上政府的幾個爭議舉動，高端股價又跌停不止，讓台灣生技股的信任度輸掉了。

《財訊》報導指出，台灣雖然面臨最困難的環境，卻也處於最有利的機會。政府需勇敢將政策價值說清楚，用專業爭取民眾信任，讓產業發展導入正軌。接下來，除了盡快讓民眾打得到疫苗，更要往前看，當台灣在吵疫苗之際，國際生醫產業已經朝向包括mRNA在內的新技術、遠距醫療、AI應用等等方向發展，台灣政府也應加速部署。