梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）接受專訪

自從梅根與哈利宣布女兒莉莉貝（Lilibet）出生後，又升格當外祖父的湯瑪斯•瑪可兒（Thomas Markle）首度公開發表談話。76歲的他不尋常地痛批美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey），說她利用哈利和梅根，以宣傳個人的電視新事業。

此外，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，湯瑪斯還說，梅根夫婦「冷酷」地拒絕見他，但就算是「殺人魔」也有家人探視。自從梅根嫁入英國王室後，3年來都沒和父親見面。湯瑪斯也從沒看過外孫亞契，還有出生不久的外孫女莉莉貝，而他目前所住的地方距梅根夫婦的洛杉磯豪宅只有70英里（近113公里）。

湯瑪斯在接受「60分鐘」（60 Minutes）節目的爆炸性專訪時說：「那當然令人痛心，就算獄中的殺人魔，也會有家人來探監。」他直指，但自己並不是殺人魔，只是犯了愚蠢的錯誤，也已為此受到懲罰。

湯瑪斯說，梅根和哈利也上過「60分鐘」，大談愛心與同情，可是兩人無論對他，或是對娘家人，甚至對這世界，都沒有展現出這種感情。「要是我犯了天大的錯，那是自作自受，可是我沒有啊！」他說，隨著自己健康持續惡化，心裡很擔心有生之年都看不到2歲的亞契，以及6月4日出生的莉莉貝了。

「要是我抱不到外孫女，會很失望的，」湯瑪斯說，「7月18日我就77歲了，而瑪可兒家族的男人大多活不過80歲。我可能永遠都看不到外孫子女了，我不是裝可憐，只是把事實說出來。」他並強調，自己是很棒的外公，希望最後能看到外孫子女。他說，不管是梅根或哈利，都在徹底疏離自己的家人，如今他們一家4口住在能容納20人的豪宅裡。

另一方面，他也直言，梅根和哈利3月接受歐普拉專訪，其實是被她耍了。他認為，這位脫口秀天后在利用他們，好建立個人網路，並打響新節目。湯瑪斯說，她利用了一個很脆弱的男人，讓他說出根本不該在電視上說的話。

2018年5月時，湯瑪斯原本應該出席梅根的婚禮，親自把女兒交給哈利，但由於要動心臟手術，最後由王儲查爾斯代行父責。事實上，就在梅根大婚前，湯瑪斯收錢和狗仔串通，拍攝他在量製禮服的照片，結果父女之間產生嚴重的裂痕。他說，自己不知道為這道過多少次歉。

湯瑪斯說，真不知道怎麼會有人那麼冷酷，像梅根這樣對他，還有哈利那樣對自己的父親查爾斯，甚至對高齡達90幾歲的女王。他直指，那真是冷酷。