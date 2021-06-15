籃網厄文(Kyrie Irving)的右腳踝傷勢目前看來不嚴重，但是他過去有長串傷病史，加上哈登(James Harden)狀況不明，外界紛紛指出杜蘭特(Kevin Durant)必須做好獨自抗戰的心理準備。美國一位球評Emmanuel Acho更是毫不留情地挖苦說：「杜蘭特現在可以體驗一下詹姆斯(LeBron James)的感覺了。我們一起看看世界上最強的籃球員有什麼妙招。」

公鹿與籃網戰成2勝2負，如果3巨頭在關鍵第5戰只剩杜蘭特一人（連他的保鑣也不能進場了），他和總教練納許(Steve Nash)恐怕就有大麻煩。納許的老隊友史陶德邁爾(Amar'e Stoudemire)預測公鹿會在第4戰大反撲，他猜對了，但籃網的情況比他預料的更糟。《紐約郵報》指出：「杜蘭特終於要面對他過去一直想要逃避的局面了。」這個局面就是獨力對抗強敵。

詹姆斯雖然在2010年轉投熱火，他早年在騎士隊已經打進總冠軍賽證明自己獨力領軍的本領，從這方面看也是杜蘭特證明自己的好機會。歷來單球星作戰並拿下總冠軍的其實不多，即使是麥可喬丹(Michael Jordan)也離不開皮朋(Scottie Pippen)，2011年獨行俠球星諾威茲基(Dirk Nowitzki)算是經典的正面示範。

諾威茲基當年獨挑大樑，隊上的二號得分手傑森泰瑞(Jason Terry)並不是明星球員，他們卻在總冠軍賽擊敗擁有3巨頭的邁阿密熱火。再往前還有1994年的火箭隊，「美夢」歐拉朱旺(Hakeem Olajuwon)單人領軍殺退了各路強敵而摘冠。從這看來杜蘭特還是有機會，誰說他一個人就不能打敗公鹿呢。